اعلن وزير النقل علي حمود، يوم الاربعاء، عن اغلاق بعض مكاتب بيع تذاكر الطيران، وايقافهم عن عملهم ، بسبب تجاوزات بسعر التذكرة.

وقال حمود في تصريح خاص لصحيفة (الوطن) المحلية، انه "اوقف عمل المكاتب التي ثبت استغلالها للسعر ولعل إجراءات توحيد وتخفيض السعر التذكرة إلى 20 ألف ليرة "، مؤكداً أنه "تم وضع حداً كبيراً لمثل هذه التجاوزات".

وسبق لوزير النقل ان الزم كل من الطيران السورية وشركتي اجنحة الشام وفلاي داماس القيام برحلة يوميا على الاقل من مطار دمشق الى مطار القامشلي وحجز وإصدار التذاكر من مكاتب المبيعات الرئيسة للشركات الناقلة حصراً منعاً لأي ابتزاز او مزاودات على حساب المواطن.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وافق في ايلول الماضي، على توصية اللجنة الاقتصادية بتخفيض سعر تذكرة السفر الداخلي بالطيران 50%.

يشار الى ان النقل الجوي في سوريا يعتمد على الشركة السورية للطيران، التي تعاني من تبعات الحصار الاقتصادي، فيما توقفت خدمات الشركة الخاصة الوحيدة العاملة (اجنحة الشام) مؤخراً، بعد أن كانت مساهمة في تأمين الرحلات الداخلية والخارجية بشكل كبير وأوسع من نظيرتها العامة.