اكتسح باريس سان جيرمان، ضيفه موناكو بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين الأربعاء بملعب حديقة الأمراء في الدور قبل النهائي لكأس فرنسا.

ولم يجد العملاق الباريسي صعوبة في التهام منافسه الذي لعب بتشكيلة كاملة من البدلاء والعناصر الشابة، ليتأهل باريس سان جيرمان لنهائي الكأس للموسم الثالث على التوالي، ليواجه آنجيه على لقب الكأس.



وانكسر صمود موناكو في الدقيقة 26 حيث ارتدت تسديدة دي ماريا من صدر دي سانتيس، لتصل إلى كافاني الذي مهدها إلى دراكسلر ليضع الكرة في الشباك الخالية، مسجلاً الهدف الأول.



وفي الدقيقة 31، توغل دي ماريا داخل منطقة الجزاء، ولعب كرة عرضية، قابلها كافاني بكعبه بمهارة شديدة مسجلاً الهدف الثاني، أما فريق موناكو لم تكن له أي خطورة باستثناء ضربة رأس لمدافعه عبده دياللو، أنقذها أريولا ببراعة.



في الشوط الثاني، كان اللقاء من طرف واحد، حسمها سان جيرمان مبكرًا بهدفين في دقيقتين، حيث لعب ماكسويل كرة عرضية، أكملها صفوان مباي بالخطأ في مرماه، ثم مرر دي ماريا كرة لماتويدي، لم يجد صعوبة في تسديدها بالشباك الخالية في الدقيقة 56.



وفي الدقيقة الأخيرة، سدد ماكسويل كرة قوية بيسراه، ارتدت من أجساد مدافعي موناكو، لتصل إلى ماركينيوس، ليسدد بسهولة في الشباك، مختتمًا مهرجان الأهداف لأصحاب الأرض.