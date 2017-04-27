ريال مدريد يعود الى مشاركة برشلونة الصدارة بفوز عريض على ملعب ديبورتيفو اخبار الرياضة شارك

استعاد ريال مدريد درب الإنتصارات بفوز لافت على مضيفه ديبوريفو لاكورونيا 6-2 على ملعب "ريازور"مساء الأربعاء في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعاد ريال ليتساوى في الرصيد النقطي مع برشلونة الذي بدوره سحق ضيفه أوساسونا 7-1 حيث يملك الفريقان 78 نقطة لكل منهما في الصدارة، مع أفضلية للفريق الكاتالوني في المواجهات المباشرة التي تحسم لقب الدوري، اثر فوزه في الكلاسيكو على مضيفه الفريق الملكي 3-2 يوم الأحد الماضي.



وافتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة الأولى عبر ألفارو موراتا الذي تلقى تمريرة من إيسكو في الجهة اليمنى ليسدد في الزاوية الضيقة لمرمى الفريق المضيف، وأضاف جيمس رودريجيز الهدف الثاني بعد عرضية من لوكاس فاسكيز قابلها الدولي الكولومبي بلمسة واحدة في الشباك بالدقيقة 14.



وقلص ديبورتيفو الفارق في الدقيقة 35 بهدف أحرزه فوران اندوني من متابعة سريعة لكرة على مقربة مترين من مرمى ريال مدريد، إلا أن اوكاس فاسكيز ترك بصمته على اللقاء بهدف ثالث للفريق الضيف في الدقيقة 44 بعد استغلاله تمريرة من الظهير الأيسر مارسيلو.



وسجل الدولي الكولومبي رودريجيز هدفه الثاني في المباراة والرابع لريال مدريد في الدقيقة 66 بعدما انفرد زميله موراتا بالمرمى وتخطى الحارس قبل أن تضيق الزاوية عليه ليمرر إلى هداف كأس العالم 2014 الذي وضع الكرة بسهولة في الشباك.



وتوج النجم إيسكو جهوده بهدف في الدقيقة 77 بعدما تابع بسهولة تمريرة متقنة من زميله لوكاس فاسكيز، قبل أن يسجل البديل خوسيلو ثاني أهداف ديبورتيفو بكرة رأسية في الدقيقة 84، ثم ختم البديل البرازيلي كاسيميرو أهداف ريال مدريد في الدقيقة 87 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء. سيريانيوز 2017-04-27 00:40:49 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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