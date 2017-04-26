وصفت وزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء, الغارات التي شنتها تركيا امس على مواقع في الاراضي السورية بأنها "غير مقبولة وتزيد الوضع توتراً".

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، نشرته وكالات انباء روسية, ان " الضربات التركية انتهكت المبادئ الأساسية للعلاقات الحكومية الدولية", داعية "جميع الأطراف إلى ضبط النفس".

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واعتبر البيان ان تصرفات أنقرة هذه "تثير قلق موسكو، لأن الحديث يدور حول عمليات يجريها الأتراك ضد القوات الكردية التي تقاوم المجموعات الإرهابية على الأرض بصورة فعلية، وفي الظروف التي لا تزال الحرب على الإرهاب في العراق وسوريا بعيدة عن نهايتها، لذا فإن هذه التصرفات لا تسهم في جمع الجهود الهادفة إلى مواجهة الإرهاب، وتزيد الوضع توترا".

وجاء ذلك عقب ساعات على اعلان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو ان بلاده ابلغت روسيا والولايات المتحدة الامريكية بشنها الضربات على مواقع للمقاتلين الاكراد في سوريا والعراق.

وشن سلاح الجو التركي غارات, فجر يوم الثلاثاء, على مواقع لمقاتلين تابعين (لحزب العمال الكردستاني) "بي كا كا" الكردية والمنظمات التابعة لها، شمال شرقي سوريا, , ماادى الى مقتل عدد من المقاتلين الاكراد.

وتتهم تركيا الفصائل الكردية بسوريا بارتباطها بحزب العمال الكردستاني، وبدأت على إثر ذلك بقصف مواقع لأكراد في سوريا مبررة ذلك بأنها لاتريد "إقامة جيب كردي" على حدودها مع سوريا، مع إعلانها رفض إقامة حكم فيدرالي للأكراد في مناطق سيطرتهم بسوريا.