دانت وزارة الخارجية, يوم الأربعاء, قصف الطيران التركي على مواقع للاكراد في الأراضي السورية امس, محذرة من "المساس بسيادة" سوريا, داعية المجتمع الدولي الى ادانة هذه الحادثة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين, في تصريح لوكالة (سانا), أن " سوريا تدين بأشد العبارات قيام الطائرات الحربية التركية بقصف مواقع في شمال شرق البلاد, الأمر الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين من أبناء الشعب السوري".

واعتبر المصدر ان "هذا العدوان يتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حسن الجوار", محذرا من "المساس بسيادة سوريا ووحدة أرضها وشعبها".

ودعا المصدر "المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة إلى إدانة هذا العدوان وسياسات النظام التركي الداعمة للإرهاب".

وكانت طائرات حربية تركية قصفت, يوم الثلاثاء، مواقع تابعة "لوحدات حماية الشعب الكردي" في منطقة جبل قرجوخ شمال سورية، والتي أسفرت عن مقتل 20 مقاتلا من المقاتلين الأكراد .

وتشن القوات التركية من حين لآخر ضربات جوية على مواقع الأكراد في شمال سوريا والعراق، قائلة إنها مستغلة من قبل الإرهابيين لتنفيذ هجمات على تركيا.

ويلقى التدخل التركي رفضا من قبل الحكومة السورية, التي سبق ان عبرت مرارا عن رفضها لهذا العمل واعتبرته "عدوان" يستدعي الرد.

سيريانيوز