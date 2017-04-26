أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني, يوم الاربعاء, ان الجيش الاردني لن يتدخل عسكرياَ جنوب سوريا, وذلك بعد اتهامات الرئيس بشار الأسد للأردن بالتحضير لعمل عسكري في الجبهة الجنوبية.

وقال الملك عبد الله الثاني, خلال لقائه عدد من القيادات الاعلامية, بحسب وكالة (بترا) الاردنية, "نحن مستمرون بسياستنا في الدفاع في العمق دون الحاجة لدور الجيش الأردني داخل سوريا"، مؤكدا أن ذلك موقف ثابت والهدف هو العصابات "الإرهابية" وعلى رأسها تنظيم "داعش".

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واشار الملك الاردني الى ان بلاده "لن تسمح للتطورات على الساحة السورية وجنوب سوريا بتهديد الأردن".

وكان الأسد قال، في حديث لوكالة (سبوتنيك) الروسية, في 19 من نيسان الجاري ان لديه معلومات حول وجود خطط لدى الأردن لإرسال قوات إلى جنوب سوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة, في حين رفض وزير الإعلام الأردني محمد المومني هذه التصريحات , واعتبرها "منسلخة عن الواقع".

وأكد العاهل الاردني أنه "لا يوجد بديل عن الحل السياسي، ولن يتم تحقيق ذلك دون تعاون روسي أمريكي على جميع الملفات".

وشدد الأردن مرارا على ضرورة إيجاد حل سياسي للازمة السورية, محذرا من انعكاس التطورات السورية على استقرار المنطقة ودول الجوار, في حين يوجه النظام السوري اتهامات للأردن بازدياد حدة التوتر في سوريا من خلال دعم مقاتلي المعارضة.