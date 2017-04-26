ألقت السلطات السعودية, يوم الأربعاء, القبض على سوري في العاصمة الرياض, بتهمة "الإساءة" لقيادة المملكة ولضحايا الطائرة التابعة للجيش السعودي التي سقطت خلال أداء مهمة عسكرية في مأرب باليمن .

وذكرت صحيفة (عكاظ) السعودية, أن المتهم السوري أطلق عبر حسابه "تويتر" تغريدات مسيئة ضد القيادة في السعودية و العسكريين المشاركين في عمليتي "عاصمة الحزم" و "إعادة الأمل" الذين قُتلوا الثلاثاء الماضي, بعد وقوع طائرتهم العمودية من نوع (بلاك هوك) خلال تأدية مهامها العملياتية في مأرب، ونتج عننها مقتل 4 ضباط، و8 ضباط صف" .

من جهتها, دانت شركة المقاولات, التي يعمل بها المقيم, عبر تغريدات لها عبر "تويتر", "أي تصرف يسيء للوطن والجنود".

وأضافت انه "تم استدعاء المذكور, الذي يعمل في شركة المقاولات كمراقب ميكانيك, من قبل الجهات الأمنية المختصة وجاري التحقيق معه", ‏مشيرة الى ان "الشركة تحتفظ بحقها القانوني والنظامي في ملاحقة من يسيء لسمعتها في وسائل التواصل الإجتماعي".

وسبق ان اعتقلت السعودية عدداً من السوريين المقيمين على أراضيها بتهم مختلفة منها كتابة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالحرب الدائرة في سوريا و جرائم تتعلق بانتحال شخصية أو الاتجار بالمخدرات وسرقات وغيرها.

سيريانيوز