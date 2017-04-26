كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, يوم الثلاثاء, عن حدوث "تغير طفيف " في الموقف الروسي إزاء الرئيس بشار الأسد, حيث شعر بهذا التغيير ــ على حد قوله ــ بعد حديثه الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ماحدا بالكرملين للرد على ان الموقف الروسي لم يتغير.

واشار أردوغان, في مقابلة لوكالة (رويترز) الى "صعوبة التوصل لحل للصراع في سوريا ما دام الرئيس بشار الأسد في السلطة"، مشيراً إلى أن " الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه أنه ليس ملتزما بصفة شخصية بالرئيس السوري".

وكشف أردوغان عن الحديث الذي دار بينه وبين بوتين، حيث قال الأخير "أردوغان…لا تفهمني بشكل خاطئ.. لا أدافع عن الأسد ولست محاميه الشخصي".

ورداً على تصريحات أردوغان أعلن الكرملين, الأربعاء, أن "موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره بشار الأسد لم يتغير"، مشددا على أنه "ليس محامي دفاع عن الأسد إنما هو يحامي ويدافع عن القانون الدولي".

وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي إن "تأكيد بوتين خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أنه "ليس محامي دفاع عن الأسد، لا يعني حدوث أي تغيير في الموقف الروسي".

وتعتبر مسألة تنحي الأسد عن السلطة مسألة ترفض روسيا النقاش حولها وكررت في أكثر من مناسبة أن "مصير الأسد خط أحمر", حيث تعتبر روسيا من الدول الداعمة للنظام السوري عسكريا ولوجستيا, وتتهمها أطياف من المعارضة وعدة دول أن دعمها للنظام يؤجج الصراع في البلاد, في وقت يتهم النظام عدة دول منها تركيا والسعودية وأمريكا بازدياد حدة التوتر في سوريا من خلال دعم مقاتلي المعارضة .

سيريانيوز