سقط قتلى وجرحى, جراء سقوط قذائف على مناطق بدمشق وأرياف حماه والقنيطرة, بالتزامن مع انفجار عبوة في ريف السويداء, مما اسفر عن سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان "قذيفة صاروخية سقطت في منطقة أبو رمانة, مما اسفر عن مقتل امرأتين واصابة اخر بجروح".

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وكانت عدة مناطق بدمشق شهدت, يوم الاثنين, سقوط قذائف ورصاص متفجر, مما اسفر عن سقوط مصابين في محيط ابو رمانة ومنطقة البرامكة ومحيط جسر الرئيس .

من جهة اخرى, اشارت الوكالة الى مقتل امرأتين واصابة اخرين بجروح جراء سقوط قذائف على قرية قرمص بريف حماة الجنوبي الغربي.

وكان 4 أشخاص أصيبوا بجروح, يوم الخميس, جراء سقوط قذائف صاروخية على مدينة محردة بريف حماة الشمالي.

كما سقطت قذائف صاروخية, بحسب (سانا), على مدينة البعث بالقنيطرة مما اسفر عن" مقتل موظفة وإصابة اثنين آخرين من كوادرها ووقوع أضرار في المبنى".

من جانب آخر, نقلت (سانا) عن مصدر في قيادة الشرطة قوله إن "إرهابيين زرعوا عبوة على طريق زراعي في منطقة الغدير جنوب بلدة القريا بريف السويداء ", مشيرا الى ان "العبوة انفجرت خلال مرور سيارة تقل عددا من أبناء البلدة , ما ادى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح وتضرر السيارة”.

وجاء ذلك بعدما تعرضت قرية المجيمر في ريف السويداء الجنوبي الغربي في 12 الشهر الجاري لسقوط قذائف هاون, ما أدى الى حدوث أضرار مادية.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.