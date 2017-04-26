قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو, يوم الاربعاء, ان بلاده ابلغت روسيا والولايات المتحدة الامريكية بشنها الضربات على مواقع للمقاتلين الاكراد في سوريا والعراق.

ونقلت وكالات انباء عن أوغلو قوله, في تصريح صحفي أدلى به , في العاصمة الأوزبكية طشقند التي وصلها اليوم الأربعاء, ان "تركيا اطلعت أمريكا وروسيا على معلومات حول العملية قبل ساعتين من تنفيذها وذلك بموجب اتفاق ".

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وأضاف جاويش أوغلو "أخبرنا أمريكا عن استعدادنا في الآونة الأخيرة للقيام بعمليات في هذه المنطقة وأبلغناها بسحب جنودها إلى خط معين، أي 20 -30 كم جنوب الحدود".

وشن سلاح الجو التركي غارات, فجر يوم الثلاثاء, على مواقع لمقاتلين تابعين (لحزب العمال الكردستاني) "بي كا كا" الكردية والمنظمات التابعة لها، شمال شرقي سوريا, , ماادى الى مقتل عدد من المقاتلين الاكراد.

وتتهم تركيا الفصائل الكردية بسوريا بارتباطها بحزب العمال الكردستاني، وبدأت على إثر ذلك بقصف مواقع لأكراد في سوريا مبررة ذلك بأنها لاتريد "إقامة جيب كردي" على حدودها مع سوريا، مع إعلانها رفض إقامة حكم فيدرالي للأكراد في مناطق سيطرتهم بسوريا.

وقررت تركيا وقف عملية "درع الفرات", والتي انطلقت في شمال سوريا منذ 24 آب الماضي، من اجل استهداف الاكارد و "داعش", حيث قدمت الدعم لفصائل معارضة سورية, والتي خاضت معارك عسكرية في الشمال السوري, استطاعت استعادة السيطرة على العديد من القرى والبلدات أهمها جرابلس والباب , لكن مسؤولون اتراك اشاروا مؤخرا الى امكانية اطلاق عمليات عسكرية اخرى في حال اقتضت الضرورة,