أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية, يوم الاربعاء, ان موسكو سحبت نحو نصف قواتها الجوية من قاعدة "حميميم", نتيجة "انخفاض عدد الجماعات الإرهابية" في سوريا.

واوضح رئيس هيئة الاركان، الفريق أول سيرغي رودسكوي, في مؤتمر موسكو الدولي السادس للأمن والدفاع, بحسب وكالات انباء روسية, ان عدد الجماعات الإرهابية في سوريا انخفض، ما سمح لنا إخراج ما يقرب من نصف الطائرات المتمركزة في القاعدة الجوية "حميميم".

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وأضاف أن " 207 مجموعة مسلحة أعلنت عن إلتزامها بنظام وقف إطلاق النار في سوريا"، مشيرا الى "تزايد عدد المجموعات التي انضمت للهدنة ".

وبدأت روسيا عملية عسكرية نهاية أيلول 2015، لدعم الجيش النظامي بضربات جوية، متخذة من قاعدة حميميم في ريف اللاذقية مركزاً لها، فضلاً عن مشاركة أسطولها البحري الحربي في العملية.

وأشار رودسكوي إلى أن القوات الجوية الروسية "تستعمل في سوريا حاليا نحو 80 طائرة دون طيار في أراضي سوريا".

وجاء ذلك بعد أيام من قرار روسيا تزويد سوريا من منظومات الدفاع الجوي, في حال تم التوصل إلى اتفاق حول ذلك, نافية ان يكون الهدف من ذلك "هجومياَ".

من جهة اخرى, بين ان "القوات السورية استعادت السيطرة على 700 بلدة تقريبا منذ بداية العملية الروسية في سوريا، مما سمح بعودة أكثر من 108 آلاف شخص إلى ديارهم".

وقررت روسيا مؤخرا سحب جزء من قواتها من سوريا، لكنها اكدت مواصلة ضرباتها ضد "أهداف إرهابية" في البلاد, وذلك بعدما ساعد الدعم الجوي الذي قدمته موسكو للنظام, بشن هجمات على مناطق عدة, انتهت بسيطرة الاخير عليها.