أعلن الجيش التركي, يوم الاربعاء, ان قذائف سقطت على موقعين عسكريين في اقليم هاتاي, مصدرها الاراضي السورية, لكنه رد بالمثل على ذلك.

واوضح الجيش التركي, في بيان, نشرته وكالات انباء, إنه "رد بالمثل على قذائف مورتر انطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة السورية أصابت موقعا عسكريا في إقليم هاتاي بجنوب شرق البلاد".

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وأشار البيان الى ان "هجوما منفصلا بقذائف المورتر شنته وحدات "حماية الشعب" الكردية السورية استهدف موقعا عسكريا آخر في هاتاي أيضا يوم الأربعاء.

ولفت البيان الى ان "الهجومين لم يسفرا عن خسائر بشرية".

وجاء ذلك بعد يوم على شن سلاح الجو التركي غارات على مواقع لمقاتلين تابعين (لحزب العمال الكردستاني) "بي كا كا" الكردية والمنظمات التابعة لها، شمال شرقي سوريا, , ماادى الى مقتل عدد من المقاتلين الاكراد.

وتتعرض بلدات تركية حدودية لسقوط قذائف من حين لآخر مصدرها الجانب السوري, فيما ترد القوات التركية بالمثل على مصادر النيران.

وتتخوف تركيا من تقدم مقاتلين أكراد في المعارك الدائرة بشمال وشمال شرق سوريا وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها, فضلا عن تمدد تنظيم داعش في مناطق أخرى, حيث بدأت مؤخرا بشن غارات على معاقل التنظيم ومقاتلين أكراد داخل سوريا, كما شددت من اجراءاتها الامنية على الحدود مع سوريا .