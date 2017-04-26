أكد الكرملين يوم الاربعاء, أن "موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره بشار الأسد لم يتغير"، مشددا على أنه "ليس محامي دفاع عن الأسد إنما هو يحامي ويدافع عن القانون الدولي".

وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي إن "تأكيد بوتين خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أنه "ليس محامي دفاع عن الأسد، لا يعني حدوث أي تغيير في الموقف الروسي".

وأوضح بيسكوف "فيما يخص دعم الأسد، فموقف روسيا وموقف الرئيس بوتين من الأسد لم يتغيرا وهما معروفان جيدا, والتأكيد أن بوتين ليس محاميا للأسد ليس جديدا أيضا، أما طرحه في المكالمة مع أردوغان فلم يكن لأول مرة. وسبق لبوتين أن أكد ذلك في عدد من المقابلات الصحفية".

وأضاف: "بوتين، على الرغم من أنه ليس محامي دفاع عن الأسد، فهو محامي القانون الدولي والمدافع عنه. وهو يدافع عن موقف لا يسمح باتخاذ قرارات حول مستقبل هذه الدول أو تلك من قبل شخصيات أو دول ثالثة".

وكان الرئيس التركي قال في وقت سابق أنّ ما من سبيل للتوصّل إلى حلّ للصراع في سوريا ما دام الأسد في السلطة"، منوّهاً إلى أنّ "الأسد ليس عنواناً لحلّ منتظر في سوريا، ويجب على المجتمع الدولي إجبار الأسد على التنحي"، لافتاً إلى أنّ بوتين أبلغه أنّه لا يدافع عن الأسد وليس محاميه الشخصي، ولا ملتزماً بصفة شخصيّة به.

وشدد بيسكوف على أن بوتين واثق من أن مستقبل سوريا والزعيم السوري لا يمكن إقراره في أنقرة أو واشنطن وباريس أو برلين أو موسكو، إنما يجب أن يتخذ كافة القرارات الشعب السوري وحده.

وبشأن الهجوم الكيميائي في بلدة خان شيخون في إدلب، وتحقيق الاستخبارات الفرنسية الذي استنتج أن النظام السوري يقف وراء الهجوم، قال بيسكوف إن الاستنتاجات الفرنسية لا تؤثر في موقف موسكو من الأحداث، إذ مازال الجانب الروسي يصر على إجراء تحقيق غير منحاز في الأحداث", مشددا على أن "موسكو مندهشة للغاية من رفض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إجراء التحقيق في أحداث خان شيخون".

واستطرد قائلا "واقعة استخدام المواد السامة في خان شيخون لا يثير أي شكوك تقريبا، لكننا نعتبر أن من المستحيل تقديم استنتاجات حول الجانب المذنب من دون إجراء تحقيق دولي".

ولقي عشرات الاشخاص مصرعهم في هجوم كيميائي على خان شيخون حيث اتهمت دول غربية النظام بشن الهجوم, الامر الذي نفاه الاخير, داعيا الى اجراء تحقيق في الحادثة.