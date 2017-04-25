عثرت السلطات اللبنانية على جثث 5 أشخاص من الجنسية السورية في جرود عرسال بلبنان , سيتم نقلهم إلى وتسليمهم إلى الحكومة السورية.

وبينت الوكالة "الوطنية للاعلام " اللبنانية أن "الجثث تعود لأشخاص من مدينة معلولا, وبعد التنسيق مع المديرية العامة للأمن العام والأمانة العامة في الصليب الأحمر اللبناني، سيتم نقلها اليوم من مستشفى الرئيس رفيق الحريري عبر طريق المصنع في 5 سيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر وسيارة احتياط، على أن يتم استلام الجثث في المنطقة الحرة من قبل فاعليات من الحكومة السورية ومرجعيات دينية".



وأشارت إلى أن القتلى هم "عاطف راغب قلومة، غسان ميخائيل شنيص، شادي مخائيل ثعلب، جهاد مطانيوس ثعلب وداوود سركيس ميلانة".

وكانت السلطات اللبنانية عثرت يوم الاثنين, على جثة مواطن سوري في خراج بلدة تلبيرة بسهل عكار في لبنان.

وتكررت في الآونة الأخيرة حوادث وفاة سوريين مقيمين في لبنان لعدة أسباب, فيما تعرض عمال سوريون لاعتداء وضرب بآلات حادة، لأسباب مختلفة.

سيريانيوز