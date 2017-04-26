تشلسي يسحق ساوثهامبتون برباعية مواصلاً زحفه نحو لقب الدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

حقق تشيلسي المتصدر المطلوب منه واستعاد توازنه بفوزه على ضيفه ساوثهامبتون 4-2 الثلاثاء على "ستامفورد بريدج" في ختام المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي.

واستعاد فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي فارق النقاط السبع الذي كان يفصله عن ملاحقه جاره اللدود توتنهام بعدما أصبح أربع في المرحلة السابقة إثر خسارته أمام مانشستر يونايتد صفر-2.



ويأمل تشيلسي الذي يدين بفوزه إلى ثنائية للإسباني دييغو كوستا، أن يواصل جاره الآخر كريستال بالاس إنجازاته أمام الكبار عندما يستضيف توتنهام الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين، وذلك من أجل البقاء متقدماً على فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو بفارق 7 نقاط.



ودخل تشيلسي إلى مباراته مع ساوثمبتون، الذي خرج فائزاً من زيارته الأخيرة إلى "ستامفورد بريدج" 3-1 في الثالث من تشرين الأول 2015، بمعنويات مرتفعة بعدما وضع خلفه خسارة المرحلة السابقة أمام غريمه يونايتد وبلغ نهائي مسابقة الكأس بفوزه السبت على توتنهام بالذات 4-2.



وسيكون الاختبار المقبل الأصعب لتشيلسي في المباريات الخمس المتبقية له (إحداها مؤجلة من المرحلة 28 ضد واتفورد في 15 أيار)، إذ يحل ضيفاً على إيفرتون في "غوديسون بارك" حيث سقط في زيارتيه الأخيرتين إلى هذا الملعب، قبل أن يلتقي ميدلزبره ثم وست بروميتش ألبيون وواتفورد، على أن يختتم الموسم على أرضه ضد سندرلاند متذيل الترتيب.



في المقابل، سيكون طريق توتنهام شاقاً لأنه مدعو لمواجهة جاريه أرسنال ووست هام، ثم يستضيف مانشستر يونايتد في المرحلة 37 ويحل ضيفاً على ليستر سيتي حامل اللقب في مباراة مؤجلة من المرحلة 34 قبل أن يختتم الموسم بضيافة هال سيتي، وذلك إلى جانب مواجهة جاره الآخر وست هام في الخامس من الشهر المقبل. سيريانيوز 2017-04-26 00:10:30 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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