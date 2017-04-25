أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بلاغا الثلاثاء يقضي بتعطيل الجهات العامة يوم الأحد الموافق الثلاثين من نيسان الجاري والاثنين الموافق الأول من أيار المقبل بمناسبة عيد العمال.









وتراعى أحكام الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.



وتنص الفقرة (ج) من قانون العاملين الأساسي في الدولة انه يجوز في بعض الجهات العامة أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها أن تحدد الراحة الأسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين جميع العاملين، شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين, أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملاً إضافياً.











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