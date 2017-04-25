يقوم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، يوم الأربعاء بزيارة إلى موسكو للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، لم تسمه، قوله أن "وزير الخارجية السعودي عادل الجبير سيزور موسكو الأربعاء، ويجري محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف".

وجدد المصدر "عزم موسكو على تطوير العلاقات مع السعودية على كافة الأصعدة"، مشيدا بـ "مستوى الاتصالات بين وزارتي الخارجية في البلدين.

وكانت وكالة "انترفاكس" نقلت عن المستشار بالديوان الملكي عبدالله الربيعة قوله إن زيارة الجبير إلى موسكو تستهدف المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادي والسياسي والإنساني.

وتطرق المستشار أيضا إلى الملف السوري، مشيرا إلى مساعي الرياض الدائمة لزيادة مساعداتها للسوريين، وليس للنازحين خارج البلاد فحسب، بل وللمحتاجين داخل الأراضي السورية.

يشار إلى أن زيارة الجبير إلى موسكو، تأتي عقب تصريح وزير الخارجية الكازاخستاني عبد الرحمونوف أن بلاده طرحت على الدول الضامنة لعملية استانا، إشراك دول عربية مثل السعودية وقطر.

سيريانيوز