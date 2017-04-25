أعلن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد, يوم الثلاثاء, أن النظام السوري سيشارك في الاجتماعات الخاصة بالأزمة السورية التي ستعقد يومي الثالث والرابع من أيار المقبل في استانا عاصمة كازخستان.

واشار المقداد في تصريح صحفي, نقلته وكالات أنباء الى "وجود جدول اعمال في اجتماعات استانا ", مؤكدا سعي بلاده "لإنجاح الجهود من اجل وقف إراقة الدماء ولحشد الجهد الدولي للقضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا".

وأضاف المقداد أن "دمشق تتابع موضوع انضمام قطر إلى محادثات استانا التي ستجري برعاية الترويكا الثلاثية التي تضم روسيا وتركيا وإيران".

وكان وزير خارجية كازخستان بحث مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حول فرص توسيع دائرة المشاركين في اجتماعات استانا الخاصة بتسوية الأزمة السورية.



وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية, في وقت سابق من يوم الثلاثاء, أن اجتماع أستانا حول سوريا سيعقد يومي 3 و4 أيار المقبل, معربة عن "أملها" في حضور جميع الأطراف .

وكانت وفود إيران وروسيا وتركيا اتفقت, خلال اجتماعها في العاصمة طهران منذ أيام, على عقد اجتماع الخبراء حول سوريا في 2 أيار المقبل, تحضيرا لمؤتمر استانا .

واختتمت أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية في 14 آذار, دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة, إلا أن البيان المشترك لوفود الدول الضامنة حدد جولة جديدة من مفاوضات أستانا المقبلة في 3-4 أيار المقبل.

وسبق أن استضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي الـ 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,أهمها تثبيت وقف إطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من شباط الماضي , دون صدور أي بيان ختامي.

سيريانيوز