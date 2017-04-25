استهدف قصف جوي, يوم الثلاثاء, بلدة كفرتخاريم في ريف ادلب, مما ادى الى سقوط ضحايا وخروج مشفى عن الخدمة.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان ضحايا قضوا جراء قصف من الطيران الحربي الروسي على بلدة كفرتخاريم بريف ادلب.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

واشارت المصادر الى ان القصف اسفر ايضا عن خروج مشفى جراحي عن الخدمة

ولفتت المصادر الى ان المشفى كان يقدم خدماته لأكثر من 100 ألف نسمة في ريف إدلب الغربي

ونشرت المصادر صور تظهر خروج مشفى كفرتخاريم الجراحي عن الخدمة بشكل كامل .

وجاء القصف بعد يوم من سقوط قتلى وجرحى جراء قصف استهدف سوق شعبي على بلدة خان شيخون بريف ادلب, وذلك بعد نحو اسبوعين على تعرض البلدة لهجوم, تم اتهام النظام السوري حينها باستخدام الكيماوي.

وتتعرض مناطق عدة في ادلب وريفها لقصف, مصدره الطيران النظامي والروسي بحسب المعارضة, ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى .