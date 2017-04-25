أصيبت امرأتان, يوم الثلاثاء, جراء سقوط قذائف على حي السحاري في مدينة درعا.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "مسلحين استهدفوا بعدد من القذائف حي السحاري السكني في مدينة درعا ما تسبب بإصابة امرأتين بجروح ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات".

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وكانت قذائف صاروخية استهدفت منذ ايام حيي سجنة والسحاري بمدينة درعا, ما اسفر عن سقوط جرحى.

وتتعرض عدة احياء في مدينة درعا, والخاضعة تحت سيطرة النظام, لسقوط قذائف صاروخية, بشكل متكرر, تسفر عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية.