ألقت السلطات اللبنانية, يوم الثلاثاء, القبض على سوري لقيامه "بالاعتداء الجنسي" على خمسة أطفال من القاصرين السوريين.

واصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي, بلاغا, نشرته "الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية" جاء فيه ان " الجهات المختصة في محلة الشوك - أبي سمراء اعتقلت المدعو ( ف . د مواليد 1951 سوري الجنسية ) لقيامه بالإعتداء الجنسي واغتصاب عدد من القاصرين السوريين، عرِف منهم خمسة أطفال من مواليد الأعوام: 2002 - 2003 - 2006 - 2002 – 2003 ".

وأضاف بلاغ الأمن اللبناني أنه "جرى عرض الضحايا الأطفال على طبيب شرعي، حيث أكد تقرير الأخير حصول اعتداءات جنسية عليهم ".



واشار البلاغ الى ان "المشتبه به أقر بإعتدائه على الأطفال وتكرار فعلته متوسلا التهديد والترغيب، فكان تارة يغريهم بالمال وتارة أخرى يهددهم بالإيذاء في حال بوحهم لذويهم".

ويأتي ذلك بعد أيام على حدوث واقعة مشابهة في مدينة عالية بلبنان, حيث ألقى الأمن اللبناني القبض على شخص سوري لقيامه "بالتحرش والاغتصاب" بحق أربعة أطفال سوريين".

وسَبق أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة وغيرها من الأعمال المخالفة.

سيريانيوز