أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية, يوم الثلاثاء, ان اجتماع أستانا حول سوريا سيعقد يومي 3 و4 أيار المقبل, معربة عن "املها" في حضور جميع الأطراف .

ونقلت وسائل اعلام عن نائب وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تليوبيردي قوله, في تصريح صحفي, أن خارجية بلاده "تأمل في مشاركة جميع الأطراف في المفاوضات المقبلة، بينها ممثلون عن الدول الضامنة والحكومة السورية والمعارضة".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وأضاف تليوبيردي "نأمل في أن تكون المفاوضات في أستانا على مستوى رفيع. من جانبنا، نحن مستعدون لقبولها على أي مستوى، وقد تم تحضيرها على مستوى الخبراء".

وكانت وفود ايران وروسيا وتركيا اتفقت, خلال اجتماعها في العاصمة طهران, على عقد اجتماع الخبراء حول سوريا في 2 ايار المقبل, تحضيرا لمؤتمر استانا .

واشار المسؤول الكازاخستاني الى أن بلاده "لا تتدخل في عملية المفاوضات، وعلى الدول الضامنة بذل الجهود بغية تأمين حضور المعارضة السورية".

وتابع تليوبيردي أن "كازاخستان لا تزال تنتظر تأكيد مشاركة الأطراف في اللقاء المقبل، مشيرا إلى أن خارجية بلاده لا معلومات لديها تؤكد مشاركة جميع الأطراف في المفاوضات".

واتفق المجتمعون في جولة استانا 3 السابقة على عقد اجتماعات الجولة الرابعة من محادثات أستانا حول الأزمة السورية يومي 3 و 4 أيار المقبل.

واختتمت أعمال استانا3 بشأن الأزمة السورية في 14 آذار, دون مشاركة وفد يمثل المعارضة المسلحة, إلا أن البيان المشترك لوفود الدول الضامنة حدد جولة جديدة من مفاوضات أستانا المقبلة في 3-4 أيار المقبل.

وسبق أن استضافت أستانا اجتماعين حول سوريا, عقد الأول يومي الـ 23 وال 24 من كانون الثاني الماضي, بين ممثلي أطراف الأزمة السورية، وبرعاية تركيا وروسيا وإيران, وصدر في ختامه بيان, أكد على عدة بنود ,أهمها تثبيت وقف إطلاق النار ورفض الحل العسكرية والبدء بالمفاوضات السورية, فيما عقد الاجتماع الثاني في 16 من شباط الماضي , دون صدور أي بيان ختامي.