أعلنت الأمم المتحدة, يوم الاثنين, ان الضربات التي يشنها التحالف الدولي , ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), على مدينة الرقة, أدت الى ازدياد عدد الضحايا مؤخراَ ونزوح أكثر من 30 ألف .

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للامم المتحدة ستيفان ديوجاريك قوله, في مؤتمر صحفي, ان الوضع في الرقة, والتي تتعرض لضربات جوية مكثفة من قبل التحالف, امر "مقلق".

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وبين المسؤول الاممي ان العمليات القتالية المستمرة في ريف الرقة والضربات الجوية "أدت إلى زيادة عدد الضحايا من السكان المدنيين وألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والأسواق ومنشآت نظام تزويد السكان بالمياه".

وأوضح المسؤول الأممي أن الضربات الجوية، أمس، اسفرت بحسب التقارير، عن مقتل 8 أشخاص، بما في ذلك 5 أطفال، وتخريب مدرستين، كما قتل وأصيب، يوم 22 نيسان، حسب وسائل الإعلام، عشرات الأشخاص، بسبب الضربات على مخيم النازحين قرب قرية البردة".

وكانت مصادر معارضة أفادت امس ان عدد من المدنيين لقوا مصرعهم, غالبيتهم من الاطفال في غارة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

كما اسفرت الضربات, وفقا للمسؤول الاممي, عن "نزوح حوالي 39 ألفا من سكان الرقة خلال الأيام الأخيرة إلى مخيم جيب الشاعر الذي يمر بأوضاع إنسانية بالغة الصعوبة".

وأضاف المسؤول أن "الأمم المتحدة لديها معلومات عن مقتل عدد من الأطفال في كل من مخيمي جيب الشاعر والكرمة".

ويشن طيران التحالف بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.