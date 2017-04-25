اعلنت وزارة الخارجية الروسية, يوم الثلاثاء, انه لا يوجد أي أساس لفرض الولايات المتحدة الامريكية عقوبات جديدة على سوريا, لعدم وجود ادلة تثبت استخدام السلاح الكيماوي.

ونقلت وكالات انباء روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قوله, في تصريحات صحفية, "نحن لا نرى وجود أية أسس لذلك، لأنه لم يتم تقديم حقائق تؤكد ذلك".

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وفرضت الولايات المتحدة الامريكية, يوم الاثنين, عقوبات بحق 271 من موظفي "المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية", قالت انه مسؤول عن تطوير أسلحة كيماوية , في اطار الرد على الهجوم الذي استهدف خان شيخون بريف ادلب, والذي يرجح انه كيماوي.

وأضاف غاتيلوف ان "موسكو اقترحت إرسال فريق مستقل من الخبراء للتأكد من كل هذه الاتهامات, وللأسف، لم يؤيد الأمريكيون هذه المبادرة".

ودعت موسكو مرارا الى اجراء تحقيق نزيه موضوعي في حادثة الهجوم على بلدة خان شيخون, رافضة الاستعجال في اعطاء تقييمات من دون دلائل, مشيرة الى ان اتهام النظام السوري بذلك امر "سابق لاوانه".

واستهدف هجوم بلدة خان شيخون في 4 نيسان الجاري, أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين, حيث تم تحميل النظام السوري مسؤولية شن الكيماوي على المنطقة , الامر الذي نفاه الاخير, داعيا الى اجراء تحقيق في الحادثة.

ويأتي ذلك في ظل توتر في العلاقات بين عدد من الدول الغربية وروسيا, بسبب موقف الاخيرة من الاتهامات الموجهة للنظام السوري باستخدام الكيماوي خلال الهجوم على بلدة خان شيخون بريف ادلب, وسط ضغطات دولية ودعوات بتخلي موسكو عن دعم النظام السوري.