اجرى نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، مباحثات يوم الاثنين, حول عدة مسائل تتعلق بالملف السوري منها آفاق التسوية السياسية في سوريا وتعزيز نظام وقف إطلاق النار .

واوضحت الخارجية الروسية, في بيان, نشرته وسائل اعلام روسية, أن غاتيلوف ودي ميستورا، خلال لقائهما في جنيف، تبادلا الآراء حول "سير وآفاق التسوية السياسية في سوريا على خلفية الاتصالات السياسية المتعددة التي جرت مؤخرا بصيغ مختلفة".

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وشدد الطرفان على مواصلة "جميع الأطراف الرئيسة جهودها لتعزيز نظام وقف الأعمال القتالية وحل المشكلات الإنسانية للأهالي السوريين، إضافة إلى إشراك الآليات المعنية التابعة للأمم المتحدة في عملية إزالة الألغام ".

وتجري منذ أشهر مفاوضات بين النظام والمعارضة السوريين مفاوضات للوصول إلى حل سياسي للأزمة بأستانا وجنيف، برعاية اممية وقوى إقليمية ودولية.

ومن المقرر استئناف جولة سادسة من مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف في شهر ايار المقبل, فيما اتفق المجتمعون في جولة استانا 3 السابقة على عقد اجتماعات الجولة الرابعة من محادثات أستانا حول الأزمة السورية يومي 3 و 4 أيار المقبل.