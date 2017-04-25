استعاد الإسباني رافايل نادال المركز الخامس في التصنيف الأسبوعي لرابطة لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر الإثنين، وذلك بعد تتويجه بطلا لدورة مونتي كارلو للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في مسيرته.

وكان نادال تراجع في تصنيف الأسبوع الماضي من المركز الخامس الى السابع لمصلحة الياباني كي نيشيكوري، لكن فوزه الأحد بنهائي دورة مونتي كارلو، ثالث دورات الألف نقطة للماسترز، على مواطنه البرت راموس-فينولاس 6-1 و6-3، فتح الباب أمامه للعودة الى المركز الخامس.



وسيطر نادال على الدورة بإحرازه ثمانية القاب متتالية بين 2005 و2012 قبل ان ينهي الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول في حينها احتكاره له بفوزه عليه في نهائي 2013، لكن الاسباني أضاف لقبه التاسع في 2016 على حساب الفرنسي غايل مونفيس ثم توج الأحد باللقب العاشر والأول له بالمجمل منذ حوالي عام.



وبات نادال أكثر اللاعبين احرازا للألقاب على الملاعب الترابية رافعا رصيده الى 50 لقبا، بعدما كان يتقاسم الرقم السابق مع الارجنتيني غييرمو فياس.



وبقيت صدارة التصنيف من نصيب البريطاني اندي موراي الذي يتقدم على الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري ستانيسلاس فافرينكا، والثلاثة ودعوا دورة مونتي كارلو بشكل مبكر.



وكان التغيير الثاني الأبرز في التصنيف صعود البلجيكي دافيد غوفان ثلاثة مراكز حيث أصبح عاشرا بعدما وصل الى نصف نهائي دورة مونتي كارلو على حساب ديوكوفيتش لكن مشواره توقف على يد نادال.