لقي عدد من المدنيين مصرعهم, غالبيتهم من الاطفال, يوم الاثنين، في غارة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

وافادت مصادر معارضة أن " عدد القتلى الذين ارتقوا وصل إلى "أحد عشر شخصا غالبيتهم من الأطفال" جراء قصف شنته طائرات التحالف على مدينة الطبقة .

واشارت المصادر الى ان احدى الغارات أصابت "سيارة تقل العديد من المدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار من المدينة".

وكان قتلى وجرحى في صفوف المدنيين سقطوا منذ اقل من اسبوع جراء قصف جوي لقوات التحالف الدولي على منطقة المنصورة بريف الرقة.

ويشن طيران التحالف بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.