عادت الأميركية سيرينا وليامس إلى صدارة تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب في النسخة الصادرة الاثنين، وذلك بعد أيام معدودة على إعلانها بأنها حامل بطفلها الأول.

وانتقلت اللاعبة الأميركية البالغة 35 عاماً من المركز الثاني إلى الصدارة على حساب الألمانية أنجيليك كيربر بعد أسبوع مخصص حصرا لمسابقة كأس الاتحاد.



وكشفت سيرينا الأربعاء بأنها لن تعود الى الملاعب هذا العام لأنها حامل وتنتظر مولودها الأول الخريف المقبل، لكنها تعهدت بالعودة إلى المنافسات العام المقبل رغم أنها ستكون في السادسة والثلاثين من عمرها.



ولم تخض اللاعبة الأميركية أي مباراة منذ فوزها وهي في بداية حملها على شقيقتها الكبرى فينوس في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني الماضي.



وتسبب غياب سيرينا التي أعلنت انسحابها من دورتي انديان ويلز وميامي الأميركيتين بسبب مشاكل في الركبة، بتنازلها عن صدارة ترتيب المحترفات لمصلحة كيربر لكنها استعادته الاثنين بفارق ضئيل جداً عن الألمانية (7010 نقاط مقابل 6925 نقطة).



وسيكون تحطيم الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب في البطولات الكبرى، إن كان في حقبة الهواة أو الاحتراف، من الدوافع التي تجعل سيرينا تعمل جاهداً للعودة الى الملاعب العام المقبل.



كان تتويج سيرينا في بطولة أستراليا تاريخياً، لأنها تمكّنت من التفوق على الألمانية شتيفي غراف والانفراد بالرقم القياسي من حيث عدد الألقاب في بطولات الغراند سلام بعدما رفعت رصيدها إلى 23 لقباً.



واعتادت سيرينا على العودة الى الملاعب بقوة بعد غياب طويل، فهي غابت عن المنافسات حوالي عام بعد تتويجها بلقب ويمبلدون في 2010 بسبب معاناتها من انسداد رئوي.