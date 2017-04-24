عثرت السلطات اللبنانية يوم الاثنين، على جثة مواطن سوري في خراج بلدة تلبيرة بسهل عكار.

وذكرت الوكالة (الوطنية) اللبنانية، أنه تم العثور على جثة السوري (ع. غنوم) في خراج بلدة تلبيرة، وحضرت الى المكان عناصر من قوى الامن الداخلي والأطباء الشرعيين للكشف عن الجثة ومعرفة أسباب الوفاة.

وكانت الجهات المختصة اللبنانية, عثرت مطلع شهر نيسان الجاري، على جثة سوري في منطقة مشاريع القاع الحدودية. وذلك بعد أيام من عثور السلطات اللبنانية على جثة سوري في محلة وادي الأرانب في عرسال بلبنان.

وتكررت في الآونة الأخيرة حوادث وفاة سوريين مقيمين في لبنان لعدة أسباب, فيما تعرض عمال سوريون لاعتداء وضرب بآلات حادة، لأسباب مختلفة.