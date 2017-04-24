تلقى الرئيس بشار الأسد , يوم الاثنين, برقيتي تهنئة من نظيريه الفنزويلي نيكولاس مادورو موروس والأرميني سيرج ساركيسيان بمناسبة عيد الجلاء الذي يوافق 17 نيسان.

وهنأ الرئيس الفنزويلي, في برقيته, التي نشرتها وكالة الانباء (سانا), "الرئيس الأسد والشعب السوري بهذه المناسبة", مشيرا إلى أن الشعب السوري نال حريته قبل 71 عاما مسجلا صفحة انتصار في الحرب ضد استعمار القوى الغربية لبلده".

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وأضاف أن "الامبراطورية الاستعمارية الجديدة تسعى اليوم لتفكيك سوريا كدولة حرة ومستقلة من جديد كما قبل أكثر من سبعة عقود وأن الشعب السوري الشجاع يخوض معركة شرسة ضد الغرب ونزعاته الحربية الوحشية".

وشدد الرئيس الفنزويلي على أن بلاده "تؤكد لسوريا صداقتها وتضامنها في هذه الذكرى التي ترسخ الطابع المناهض للامبريالية والوطني لشعبها".

من جانبه, هنأ الرئيس الأرميني الأسد والشعب السوري بالمناسبة, معربا عن "ثقته بأن التعاون بين البلدين والمبني على الصداقة لمدى ربع قرن من الزمن سيستمر في المستقبل بالتطور والتعزيز لصالح البلدين والشعبين".

وأبدى الرئيس الارميني " تقدير أرمينيا لمبادرة الحكومة السورية بشأن الحوار السوري-السوري والتي ستؤدي إلى حل الأزمة في سورية بالطرق السلمية", آملا أن "تتكلل جهود الشعب السوري والمجتمع الدولي بالنجاح وبعودة الاستقرار والسلام لسورية".

يشار الى ان الأسد تلقى, في الايام الماضية, بمناسبة عيد الجلاء, العديد من برقيات التهنئة من رؤساء كل من روسيا والصين وبيلاروس والكاميرون والجزائر والعراق ولبنان وكوبا والهند وكوريا الديمقراطية وجنوب أفريقيا وأندونيسيا وتركمانستان ومن الأمين العام للأمم المتحدة.