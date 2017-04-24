أوقفت السفارة السورية في عمّان والقنصلية العامة السورية بمدينة إسطنبول استلام معاملات تجديد جوازات السفر للسوريين المقيمين في البلدين, اعتباراَ من اليوم الاثنين .

وأشارت السفارة السورية في عمّان, عبر موقعها الإلكتروني, إلى أنها "تستمر بمنح جوازات ووثائق سفر جديدة حصراَ, لكن بالنسبة لتمديد الجوازات ووثائق السفر بموجب لصاقة (على نفس الجواز) فيتوقف العمل بها بشكل نهائي".

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وتزامن هذا الإعلان مع إجراء مماثل اتخذته القنصلية العامة السورية بمدينة إسطنبول التركية, حيث قررت "وقف العمل بتمديد جوازات ووثائق السفر للسوريين بشكل نهائي".

ولم يتم التطرق لآي تفاصيل حول أسباب اتخاذ القرار.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية فإن الأردن، يستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، بينما تستضيف تركيا أكثر من 2.6 مليون سوري.

وحدد الرسم القنصلي عند منح جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج سوريا بمبلغ 400 دولار أمريكي, فيما حدد الرسم القنصلي عند تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج سوريا بمبلغ 200 دولار أمريكي, بموجب مرسوم اصدره الرئيس الاسد عام 2015.

ووافق مجلس الوزراء , الشهر الماضي, على مشروع قانون بتعديل الرسم القنصلي لمنح وتجديد جوازات ووثائق السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الموجودين خارج سوريا, حيث تمت إضافة فئة منحهم الجواز بشكل فوري ومستعجل مع إمكانية إصداره ضمن البلاد من قبل ذويهم أو وكلائهم القانونيين.