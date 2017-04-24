اتهم الرئيس الامريكي دونالد ترامب, يوم الاثنين, مجلس الامن الدولي, بالفشل في الرد على الهجوم الذي استهدف بلدة خان شيخون بريف ادلب في 4 نيسان الجاري, وتم اتهام النظام السوري حينها باستخدام الكيماوي في هذه الحادثة.

ونقلت وكالات أنباء عن ترامب قوله, خلال مأدبة غداء مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أنه "يشعر بخيبة أمل كبيرة" بسبب عدم رد المجلس على الهجوم الكيماوي.

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وعقد مجلس الامن, الشهر الجاري, جلسة من اجل التصويت على مشروع قرار غربي بشأن الهجوم على خان شيخون, لكن روسيا عرقلت صدور القرار باستخدام "الفيتو".

وكان ترامب وصف مؤخرا الهجوم في خان شيخون بأنه "إهانة للإنسانية"، وأكد انه "غير موقفه" تجاه سوريا والرئيس الأسد، الذي حمله مسؤولية الهجوم.

واستهدف هجوم بلدة خان شيخون في 4 نيسان الجاري, أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين, حيث تم تحميل النظام السوري مسؤولية شن الكيماوي على المنطقة , الامر الذي نفاه الاخير, داعيا الى اجراء تحقيق في الحادثة.

وتتبنى واشنطن موقفاَ متشدداَ من النظام السوري على خلفية هجوم خان شيخون, وتم تحميل الاخير مسؤولية شن الكيماوي على المنطقة, حيث شن الجيش الامريكي باوامر من ترامب ضربات صاروخية على قاعدة الشعيرات العسكرية بحمص, كما هددت واشنطن باتخاذ اجراءات عقابية اضافية في حال استخدام النظام للكيماوي.