سقط قتلى وجرحى, يوم الاثنين, جراء قصف استهدف سوق شعبي على بلدة خان شيخون بريف ادلب, وذلك بعد نحو اسبوعين على تعرض البلدة لهجوم, تم اتهام النظام السوري حينها باستخدام الكيماوي.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قصفا جويا استهدف سوق شعبي في خان شيخون مما اسفر ن سقوط قتلى وجرحى.

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ونشرت المصادر عبر صفحاتها على مواقع التواصل صورا تظهر اثار الدمار, قالت انه نتيجة القصف على البلدة.

وجاء ذلك بعد تعرض البلدة لهجوم في 4 نيسان الجاري, أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين, حيث تم تحميل النظام السوري مسؤولية شن الكيماوي على المنطقة , الامر الذي نفاه الاخير, داعيا الى اجراء تحقيق في الحادثة.