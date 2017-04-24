واصل الجيش النظامي, يوم الاثنين, تقدمه في ريف حماه الشمالي, حيث تمكن من بسط سيطرته على قرى جديدة من بينها بلدة المصاصنة التي كانت تحت سيطرة فصائل معارضة.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر عسكري قوله ان "وحدات من الجيش بالتعاون القوات الرديفة نفذت خلال الساعات الماضية عمليات مكثفة على تجمعات وتحصينات المجموعات الارهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة في ريف حماة الشمالي ,وأعادت خلالها الامن والاستقرار إلى بلدة المصاصنة وقريتي زور الحيصة وزور الطيبة”.

من جهتها, اعلنت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, عن تواصل المعارك بين مقاتلي المعارضة والجيش النظامي, في محاولة من الاخير التقدم على جبهات ريف حماة الشمالي بغية استعادة السيطرة على المناطق التي خسرها مؤخرا.

وأضافت المصادر ان الجيش النظامي تمكن من السيطرة على حاجز زلين، ولكن المعارضة المسلحة تمكنت بعد وقت قصير من استعادته, بعد معارك .

وكان الجيش النظامي سيطر أمس على بلدات وقرى حلفايا وزلين والويبدة وبطيش وزور الناصرية وزور أبو زيد وفرض السيطرة على تل الناصرية وتل المنطار في ريف حماه الشمالي.

كما سيطر منذ ايام قليلة على بلدتي طيبة الإمام و صوران و تل بزام الاستراتيجي بريف حماة الشمالي.

ويواصل الجيش النظامي عملياته العسكرية في ريف حماه الشمالي, التي أطلقها منذ 23 من الشهر الماضي, حيث تمكن من استعادة عشرات القرى والبلدات والتلال, في عملية جاءت ردا على الهجوم الذي بدأته المعارضة المسلحة في آذار الماضي, والتي تمكنت من خلالها من السيطرة على عدة مناطق.