أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين أن الجيش النظامي مستعد لوقف عمليات قواته في خان شيخون للسماح بوصول خبراء إلى هناك.









وقالت الوزارة في بيان لها أن "قيادة القوات المسلحة السورية أعربت بطلب من وزارة الدفاع الروسية عن استعدادها لوقف القتال في خان شيخون في حال إرسال بعثة خاصة من الخبراء للتحقيق في أحداث 4 أبريل هناك", مشيرة الى أن "الجانب السوري مستعد للإعلان عن الحظر الكامل لعمليات قواته والطيران والمدفعية في منطقة خان شيخون لتأمين عمل بعثة الخبراء في تلك المنطقة".



وأضافت الوزارة أن الحكومة السورية أكدت كذلك استعدادها لتأمين عمل البعثة الخاصة في قاعدة الشعيرات.



وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أكد الأسبوع الماضي على عدم وجود أدلة لاستخدام الجيش السوري أسلحة كيميائية في خان شيخون.







ودعت موسكو أكثر من مرة إلى إرسال فريق دولي واسع من الخبراء وإجراء تحقيق موضوعي عاجل في حادث خان شيخون.







يشار الى ان الولايات المتحدة وجهت يوم 7 نيسان الجاري ضربة صاروخية إلى قاعدة الشعيرات على خلفية اتهامها النظام بشن هجوم كيميائي على بلدة خان شيخون أسفر عن سقوط العديد من الضحايا, فيما نفى النظام هذا الامر.







سيريانيوز