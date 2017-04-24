أوضحت موسكو، يوم الاثنين، أنها لم تدع لإلغاء آلية التحقيق في الهجمات الكيميائية بسوريا، بل طالبت بضرورة تصحيح طريقة العمل.

ونقلت وسائل إعلام عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قوله "يحاول خصومنا اتهامنا بزعزعة الثقة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. لكننا لا نريد إلغاء شيء، ولا نقترح شيئا جديدا كبديل للآلية الموجودة".

وأوضح ريابكوف أن موسكو تريد من آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة أن تعمل بشكل صحيح، وأن يتوجه فريق خبراء معنيين إلى سوريا في أقرب وقت، وأن يتولى هؤلاء الخبراء مهمة التحقيق في الهجوم الكيميائي بخان شيخون.

وشدد الديبلوماسي الروسي، على أن فريق الخبراء هذا يجب أن يضم أشخاصا موثوقين، وليس أشخاصا تثير أنشطتهم السابقة شكوكا حول موضوعيتهم.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، رفضت يوم الخميس، اقتراحات روسية إيرانية، بإجراء تحقيق موضوعي في هجمات على خان شيخون السورية، الأمر الذي ردت عليه موسكو بأنه محاولة غربية لعرقلة التحقيق.

واعتبر ريابكوف، أن قضية التحقيق في الهجوم الكيميائي في خان شيخون في الرابع من نيسان الجاري وضرورة إرسال الخبراء إلى هذه المنطقة وإلى قاعدة الشعيرات الجوية بريف حمص، تلقي بظلالها على كافة أوجه الحوار الروسي الأمريكيـ لافتاً الى أن هناك عددا من الخلافات الكبيرة بين موسكو وواشنطن ما زالت قائمة فيما يخص العملية السياسية في سوريا وتنفيذ القرار الدولي رقم 2254 بكامل بنوده.

وشن الجيش الأمريكي, بأوامر من ترامب ضربات صاروخية استهدفت مطار الشعيرات العسكري بحمص, ردا على هجوم خان شيخون, والذي تم تحميل النظام السوري مسؤولية شن الكيماوي على المنطقة, في هجوم امريكي ايدته عدة دول عربية وغربية ودانته روسيا وايران.

وكان وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي ريكس تيلرسون اتفقا الجمعة على وجوب النظر مجددا في إمكانية تنظيم تحقيق موضوعي تحت رعاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في واقعة خان شيخون.

واتهمت العديد من الدول على راسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا النظام السوري بشن هجوماَ بالكيماوي على بلدة خان شيخون بريف ادلب, والذي اسفر عن سقوط عشرات الضحايا, حيث سبق ان أجرت السلطات التركية وفريق بريطاني في منظمة حظر الكيماوي اختبارات أظهرت أن المادة المستخدمة في الهجوم هي "غاز السارين".وينفي النظام السوري هذه الاتهامات, داعيا الى اجراء تحقيق في هذه الحادثة, مؤكدا انه لا يمتلك اسلحة كيماوية, كما أصرت موسكو مرارا على عدم الاستعجال في إصدار التقييمات وإجراء تحقيق نزيه في الحادثة.

سيريانيوز