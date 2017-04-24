دعا زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري مقاتلي الفصائل المعارضة "السنة" إلى شن حرب عصابات على "الأعداء"، الذين عد من بينهم الرئيس بشار الأسد وحلفائه المدعومين من إيران وانتهاء بالقوى الغربية.

وقال الظواهري في تسجيل صوتي على الإنترنت يوم الأحد، "عليكم يا أهلنا في شام الرباط والجهاد أن تعدوا أنفسكم لحرب طويلة مع الصليبيين وحلفائهم الروافض والنصيريين."

وأضاف الظواهري أن "أعداء الجهاديين" يستهدفونهم لأنهم يسعون لحكم إسلامي في سوريا، مضيفا أن الغرب وحلفاءه يبذلون كل ما بوسعهم لإيقاف "المد الإسلامي".

واعتبر زعيم التنظيم الإرهابي ان "الجهاد في سوريا واجب كل المسلمين" فيما لم يتضح متى تم التسجيل، الذي حذر فيه مقاتلي المعارضة من تحويل الصراع إلى صراع داخلي سوري بحت.

يشار إلى أن تنظيم "جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً) والتي كانت ذراع "القاعدة" في سوريا، ترأس تحالفا من الفصائل الإسلامية يعرف باسم "هيئة تحرير الشام" وتقود معارك ضد الجيش النظامي، وحلفائه في معظم الجبهات الرئيسية.

وتسيطر فصائل المعارضة المتحالفة برئاسة "فتح الشام" على معظم محافظة إدلب، التي تعتبر وجهة للمسلحين الذين تم إخلاؤهم سابقاً من عدة مناطق شهدت مصالحات مع النظام.

يشار الى انه سبق للظواهري ان دعا قبل اعلان "النصرة" في تموز 2016 فك ارتباطها بالقاعدة، الى نصرة الفصيل، تلاه دعوات للفصائل المعارضة للتوحد في وجه "العدوان الروسي والأمريكي"، و تشكيل مجلس موحد، على غرار حكومة طالبان في أفغانستان.

سيريانيوز