يجتمع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، في جنيف يوم الاثنين، لبحث أفق تسوية الأزمة السورية.

وقال دي ميستورا بأن لقاءه مع غاتيلوف سيركز على مناقشة أفق "عملية أستانا" ومفاوضات جنيف.

ومن جانبه لم يستبعد غاتيلوف إجراء اتصالات مع عدة أطراف في إطار لقاءه مع دي ميستورا.

ويأتي ذلك عقب إعلان دي ميستورا, يوم الخميس, عن تأجيل اللقاء الثلاثي (روسيا- اميركا -الأمم المتحدة) بخصوص سوريا الذي كان مقررا عقده يوم الاثنين في مدينة جنيف السويسرية، وعزمه الاجتماع مع غاتيلوف لبحث التحضير لمفاوضات جنيف واجتماعات أستانا.

وكان دي ميستورا, اعلن عن الاستعداد لاستئناف جولة سادسة من مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف في شهر ايار المقبل, فيما اتفق المجتمعون في جولة استانا 3 السابقة على عقد اجتماعات الجولة الرابعة من محادثات أستانا حول الأزمة السورية يومي 3 و 4 أيار المقبل.

وتجري منذ أشهر مفاوضات بين النظام والمعارضة السوريين مفاوضات للوصول إلى حل سياسي للأزمة بأستانا وجنيف، برعاية اممية وقوى إقليمية ودولية.

سيريانيوز