ناقش وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع نظيره المصري سامح شكري، يوم الأحد، إيجاد حل للأزمة في سوريا.

وقالت وسائل إعلام إن الوزيرين بحثا الأوضاع في سوريا وتطورات الأوضاع في العراق واليمن وليبيا.

ونقلت وسائل إعلام عن الجبير قوله أن "المملكة ومصر متوافقتان في المواقف بشأن القضايا الإقليمية، باختلاف جوانبها".

ومن جانبه قال شكري أن الأمن القومي العربي مسؤولية مشتركة، يجب الاضطلاع بها وعدم التهاون حيالها، لأن المساس بجزء منه هو مساس بذلك الأمن كاملا.

ويأتي لقاء الوزيران على هامش القمة السعودية المصرية في الرياض، حيث يعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قمة مع العاهل السعودي الملك سلمان في الرياض هي الثانية لهما خلال شهر.

وكانت مواقف البلدين شهدت تناقضاً تجاه الأزمة السورية، اثر تصويت القاهرة في مجلس الأمن، منتصف تشرين الأول المنصرم، لصالح مشروع قرار روسي لم يتم تمريره؛ متعلّق بمدينة حلب السورية، وكانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

سيريانيوز