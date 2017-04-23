قاد الدولي البلجيكي كريستيان بينتيكي فريقه كريستال بالاس للفوز على مضيفه ليفربول 2-1 يوم الأحد ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ودون بينتيكي ثنائية فريقه في الدقيقتين 42 و74 فيما سجل البرازيلي كوتينيو هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة 24.



وقلب البلجيكي الطاولة على فريقه السابق ليفربول بعدما حول تخلف كريستال بالاس بهدف من ركلة حرة للبرازيلي فيليبي كوتينيو إلى فوز ثالث توالياً للنادي اللندني في معقل "الحمر.



وبات مركز ليفربول مهدداً من قبل قطبي مانشستر خاصة وأن كتيبة الألماني يورغن كلوب تحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة (34 مباراة) فيما يأتي الـ"سيتي" في المركز الرابع برصيد 64 نقطة (32 مباراة) والـ"يونايتد" خامساً برصيد 63 نقطة (32 مباراة).



في المقابل، يمر كريستال بالاس بفترة زاهية إذ أنه لم يعرف الهزيمة في آخر 3 مواجهات فاحتل المركز 12 برصيد 38 نقطة.