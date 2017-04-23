يوفنتوس يسحق جنوى برباعية بيضاء ويقترب أكثر من المحافظة على اللقب اخبار الرياضة شارك

سحق يوفنتوس ضيفه جنوى برباعية دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 33 للكالتشو.

تقدم يوفنتوس في الدقيقة 17 بهدف عكسي سجل إزكويل مونوزو في مرماه بالخطأ فيما ضاعف باولو ديبالا النتيجة في الدقيقة 19 بينما سجل ماريو ماندزوكيتش وليوناردو بونوتشي هدفين في الدقيقتين 41 و 63 على الترتيب.



الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب فيما توقف رصيد جنوى عند 30 نقطة في المركز السادس عشر.



مع وابل من الهجمات المستمرة، إفتتح يوفنتوس التسجيل في الدقيقة 17 عبر اللاعب إزكويل مونوز في مرماه بالخطأ.



لم يمر أكثر من دقيقتين ليظهر الأرجنتيني باولو ديبالا بمضاعفة النتيجة لفريقه بتسجيل الهدف الثاني بتسديدة يسارية مميزة سكنت مرمى جنوى.



وقبل نهاية الشوط بدقائق قليلة وتحديداً في الدقيقة 41 يظهر النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بتسجيل الهدف الثالث ليوفنتوس ليصبح حصول فريقه على نقاط المباراة كاملة مسألة وقت ليس أكثر.



سجل بونوتشي هدفاً رائعاً مع بداية الشوط ولكن الحكم قام بإلغاء الهدف لوجود مخالفة ضد زميله ماريو ماندزوكيتش داخل منطقة الجزاء ولكن المدافع المتألق واصل إصراره على هز الشباك بتسجيله هدفاً رابعاً لفريقه في الدقيقة 63 من تسديدة رائعة بعد مجهود فردي مميز وسط مشاهدة من قبل مدافعي جنوى. سيريانيوز

2017-04-23 23:50:18 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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