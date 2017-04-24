قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى فوز ثمين على غريمه ريال مدريد، في لقاء الكلاسيكو، الذي جمعهما الأحد، ضمن المرحلة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشعل البرازيلي كاسيميرو، لاعب ريال مدريد، مدرجات "سانتياغو برنابيو"، بتسجيله الهدف الأول للفريق الملكي في الدقيقة 29 من متابعة لكرة على أبواب المرمى. ولكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلا، فقد أدرك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل في الدقيقة 33، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد أن مر بمهارة من بين عدد من اللاعبين.



ووضع الكرواتي إيفان راكيتيش العملاق الكاتالوني في المقدمة بحلول الدقيقة 73 بتسديدة صاروحية لا تصد ولا ترد في الزاوية اليسرى البعيدة.



وتلقى الفريق الملكي ضربة موجعة في الدقيقة 78 بطرد قائده المدافع سيرجيو راموس بعد تدخله الخشن على ميسي.



وأدرك النجم الكولومبي البديل خاميس رودريغيز التعادل للفريق الملكي في الدقيقة 86 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من زميله مارسيلو من الجهة اليسرى.



لكن الكلمة الأخيرة كانت للساحر ميسي الذي اقتنص هدف الفوز للعملاق الكاتالوني في الوقت القاتل، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة (90+2).



وبهذا الفوز الثمين أشعل برشلونة المنافسة على الليغا، بعدما استعاد صدارة الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي بات ثانياً بانتظار مباراته المؤجلة أمام سلتا فيغو.