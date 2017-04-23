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الاسباني نادال يتوج بلقب بطولة مونتي كارلو للمرة العاشرة في تاريخه
اخبار الرياضة

أحرز الإسباني رافاييل نادال المصنف رابعاً لقبه العاشر في دورة مونتي كارلو، ثالث دورات الألف نقطة للماسترز، بفوزه على مواطنه البرت راموس-فينولاس 6-1 و6-3 الأحد في المباراة النهائية.


وتمكن نادال، المصنف السابع عالميًا، وحامل اللقب، من الإطاحة براموس المصنف الـ24 عالميًا، في 76 دقيقة بنتيجة 6-1، و6-3 ليحصد بذلك لقبه رقم 50 على الملاعب الترابية، والـ70 بشكل عام.

وتعد هذه المواجهة الثالثة بين نادال وراموس، وانتهت جميعها لصالح رافا.

سيريانيوز

2017-04-23 19:50:56
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