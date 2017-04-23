أحرز الإسباني رافاييل نادال المصنف رابعاً لقبه العاشر في دورة مونتي كارلو، ثالث دورات الألف نقطة للماسترز، بفوزه على مواطنه البرت راموس-فينولاس 6-1 و6-3 الأحد في المباراة النهائية.

وتمكن نادال، المصنف السابع عالميًا، وحامل اللقب، من الإطاحة براموس المصنف الـ24 عالميًا، في 76 دقيقة بنتيجة 6-1، و6-3 ليحصد بذلك لقبه رقم 50 على الملاعب الترابية، والـ70 بشكل عام.



وتعد هذه المواجهة الثالثة بين نادال وراموس، وانتهت جميعها لصالح رافا.