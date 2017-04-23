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الاسباني نادال يتوج بلقب بطولة مونتي كارلو للمرة العاشرة في تاريخه
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اخبار الرياضة
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أحرز
الإسباني رافاييل نادال المصنف رابعاً لقبه العاشر في دورة مونتي كارلو، ثالث دورات
الألف نقطة للماسترز، بفوزه على مواطنه البرت راموس-فينولاس 6-1 و6-3 الأحد في
المباراة النهائية.
وتمكن نادال، المصنف
السابع عالميًا، وحامل اللقب، من الإطاحة براموس المصنف الـ24 عالميًا، في 76 دقيقة
بنتيجة 6-1، و6-3 ليحصد بذلك لقبه رقم 50 على الملاعب الترابية، والـ70 بشكل عام.
وتعد هذه المواجهة الثالثة بين نادال وراموس، وانتهت جميعها لصالح رافا.
سيريانيوز
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2017-04-23 19:50:56
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