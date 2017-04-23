اكتسح لاتسيو، ضيفه باليرمو (6-2) في المباراة التي احتضنها ملعب الأوليمبيكو اليوم الأحد، بالجولة الـ33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليستعيد المركز الرابع من أتالانتا.

سجل سداسية "النسور" شيرو إيموبيلي هدفين (8، 10)، وبالدي دياو كيتا (21، 24، 27)، ولوكا كريتشو (90)، فيما سجل هدفي الضيوف، أندريا ريسبولي (46، 52).



بهذا الفوز، رفع لاتسيو، رصيده لـ64 نقطة، في المركز الرابع، بينما تجمد باليرمو عند 16 نقطة في المركز الـ19، ليقترب أكثر من توديع الدرجة الأولى.



وعلى ملعب سان سيرو، خسر ميلان، على أرضه، أمام ضيفه إمبولي (1-2)، وبادر الضيوف بالتسجيل (40) عن طريق ليفان متشيدليدزي ومامي تيام (67) بينما سجل هدف الميلان الوحيد جيانلوكا لابادولا (72).



وبهذا الفوز رفع إمبولي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ17، بينما تجمد ميلان عن 58 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين عن إنتر السابع.



وفاز أودينيزي على ضيفه كالياري بهدفين لواحد، حيث أحرز لأصحاب الأرض ستيب باريتشا (70)، وجابرييل أنجيلا (73)، بينما جاء هدف الضيوف الوحيد (86) عن طريق ماركو بوريلو.



بهذا الفوز، أصبح لأودينيزي 43 نقطة في المركز الـ11، بينما تجمد كالياري عند 38 نقطة بالمركز الـ12.



وتمكن تورينو من حصد فوز خارج الديار على كييفو فيرونا (3-1) ليرفع رصيده لـ48 نقطة بالمركز التاسع، ويتجمد أصحاب الأرض عند 38 نقطة في المركز الـ13.



وتمكن كروتوني من تحقيق فوز مفاجئ على مضيفه سامبدوريا بهدفين لواحد ليرفع رصيده لـ24 نقطة في المركز الـ18، بينما تجمد أصحاب الأرض عند 45 نقطة في منتصف الجدول.