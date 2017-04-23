سقط قتلى وجرحى يوم الأحد، في انفجار سيارة مفخخة وقصف جوي استهدف ريف إدلب.

وذكرت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن طفلين وأمراتين لقوا مصرعهم وأصيب آخرين، في قصف نفذه الطيران الروسي على مدينة جسر الشغور بريف إدلب.

وتتعرض مناطق مختلفة بريف ادلب للعديد من الهجمات والقصف موقعة قتلى وجرحى في مرات عدة وذلك بعد سيطرة فصائل معارضة على معظم المحافظة.

وأضافت المصادر سيارة مفخخة إنفجرت وسط مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، مما تسبب بجرح ثلاثة أشخاص.

وتشهد عدة مناطق بسوريا لاسيما في ادلب تصعيد في عمليات القصف, فضلا عن مواجهات عنيفة, رغم دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ في 30 كانون الاول الماضي, برعاية روسية تركية.



