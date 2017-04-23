واصل الجيش النظامي, يوم الأحد, تقدمه في ريف حماه الشمالي حيث تمكن من بسط سيطرته على بلدة حلفايا وعدد من القرى المجاورة التي كانت تحت سيطرة فصائل معارضة, وذلك بعد 3 أيام على بسط سيطرته على بلدة طيبة الإمام .

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, نقلاً عن مصدر عسكري, أن "الجيش النظامي أحكمَ سيطرته على بلدات وقرى حلفايا وزلين والويبدة وبطيش وزور الناصرية وزور أبو زيد وفرض السيطرة على تل الناصرية وتل المنطار في ريف حماه الشمالي".

ويأتي ذلك بعد 3 أيام على بسط الجيش النظامي سيطرته على بلدة طيبة الإمام, عقب أسبوع تقريبا على استعادته بلدة صوران و تل بزام الاستراتيجي بريف حماة الشمالي.

وكان الجيش النظامي بدأ في 2 من الشهر الجاري عملية عسكرية لاستعادة حلفايا من قبضة المعارضة المسلحة.

ويواصل الجيش النظامي عملياته العسكرية في ريف حماه الشمالي, التي أطلقها منذ 23 من الشهر الماضي, حيث تمكن من استعادة عشرات القرى والبلدات والتلال, في عملية جاءت ردا على الهجوم الذي بدأته المعارضة المسلحة في آذار الماضي, والتي تمكنت من خلالها من السيطرة على عدة مناطق.

سيريانيوز