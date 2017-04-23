لائحة بأسعار الفواكه والخضار..انخفاض في البازلاء والكوسا وارتفاع في الباذنجان الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الأحد, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار بعض أنواع الخضراوات، حيث سجلت اسعار الاصناف ثباتا, باستثناء أسعار البازلاء والكوسا التي شهدت انخفاضا, مقابل انخفاض سعر الباذنجان والزهرة, مقارنة بالنشرة الماضية. كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث لاتزال الاسعار ثابتة. وتشهد أسواق دمشق, ارتفاعاً متزايداَ في أسعار الخضار والفواكه، وتكون الاسعار متفاوتة حسب المنطقة ومزاجية البائع, وسط وعود حكومية مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق. سيريانيوز

2017-04-23 15:43:46 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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