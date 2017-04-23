تلقى الرئيس بشار الاسد, من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، برقية بمناسبة عيد الجلاء الذي يوافق 17 نيسان.

وأكد غوتيريش, في برقيته, التي نشرتها رئاسة الجمهورية, اليوم الاحد, على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، أن "العالم يعيش في وقت يحمل وعودا عظيمة إلا أنه يحمل في طياته أيضا انعدام أمن كبير".

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واضاف " لقد بدأت هذا العام بإطلاق مناشدة لإرساء السلام حول العالم، فكل ما نناضل من أجله كأسرة إنسانية – من كرامة وعدل وتقدم وازدهار – يعتمد على السلام. وهذه القيم يكرسها ميثاق الأمم المتحدة وهي تجمعنا معا."

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة "بالاحتفال بيوم الاستقلال في بلدكم، فإنني أدرك أيضا كيف يعزز التنوع في #الأمم_المتحدة، خلال وقت نعاني فيه من انقسام متنامي في جميع أنحاء العالم ، عملنا المشترك ويؤكد انسانيتنا المشتركة.. إنني أعول على انخراط بلدكم ومساهمته الفعالة للمساعدة في بناء منظمة أقوى للأمم المتحدة والسير قدماً بجهودنا المشتركة لضمان السلام والتنمية وحقوق الانسان للجميع."

يشار الى ان الاسد تلقى, في الايام الماضية, برقيات تهنئة بمناسبة عيد الجلاء من رؤساء كل من الجزائر و الصين و يلاروسيا، و الكاميرون وكوريا الشمالية