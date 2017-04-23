وجه أعضاء من الحزب الديمقراطي في الكونغرس رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمطالبة بتوضيح استراتيجيته تجاه سوريا، وعمّا إذا كانت تتضمن إزاحة الرئيس بشّار الأسد من السلطة.

وأفادت قناة (روسيا اليوم) على موقعها الالكتروني, أن روبين غاليغو، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، وبريندان بويل، وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية، وجّها رسالة مشتركة إلى البيت الأبيض طلبا فيها من ترامب توضيح سياسته فيما يخص الأزمة السورية".

وأشارت إلى أن "ممثلي الإدارة الرئاسية أعربوا عن وجهات نظر متضاربة وأحيانا متعارضة حول الوضع في سوريا، وهو ما قد يعني عدم وجود سياسة واحدة منسجمة لدى الإدارة تجاه هذه الأزمة".

وقال عضوا الكونغرس في رسالتهما "نظرا لتورط الولايات المتحدة المتزايد في الصراع السوري، يرجى توضيح جانب أساسي من استراتيجية الولايات المتحدة تجاه سوريا، وهو هل تنوي الإدارة في المستقبل القريب السعي بنشاط لإزاحة الرئيس الأسد من السلطة ؟".

كما طلبت الرسالة من الكونغرس إجراء مناقشة مفتوحة حول "جدوى قيام الجيش الأمريكي بمزيد من العمليات العسكرية في سوريا".

وسبق أن أصدرت الإدارة الأمريكية الجديدة عدة تصريحات, توحي بتغير سياسة واشنطن في الملف السوري، والتي لم تعد تنظر لرحيل الأسد كأولوية في حل النزاع السوري, لكن عادت وصعدت من لهجتها عقب حادثة الهجوم الكيماوي على خان شيخون, مشيرة إلى أن موقفها من سوريا تغير.

ووضعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة من 4 مراحل لتسوية النزاع في سوريا وحل موضوع الرئيس بشار الأسد.

وتتبنى واشنطن موقفاَ متشدداَ من النظام السوري على خلفية هجوم خان شيخون, وتم تحميل الاخير مسؤولية شن الكيماوي على المنطقة, حيث شن الجيش الامريكي باوامر من ترامب ضربات صاروخية على قاعدة الشعيرات العسكرية بحمص, كما هددت واشنطن باتخاذ اجراءات عقابية اضافية في حال استخدام النظام للكيماوي.

سيريانيوز