لقي 3 مقاتلين تابعين لقوات "الدفاع الوطني" مصرعهم وأصيب 2 بجروح, يوم الأحد, جراء قصف إسرائيلي على معسكر تابع لهم في القنيطرة.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) عن مصدر في وزارة الدفاع الوطني, لم تسمه, قوله ان "الاعتداء الإسرائيلي على معسكر نبع الفوار في القنيطرة، أوقع ثلاثة قتلى وجريحين".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

من جهتها, ذكرت وسائل إعلامية ان "إسرائيل قصفت بصاروخين مستودعا للذخيرة للجيش السوري في منطقة نبع الفوار في محافظة القنيطرة أدى إلى مقتل 3 جنود سوريين".

وجاءت الحادثة بعد يومين على سقوط قذيفتي هاون على الجولان المحتل من الاراضي السورية, فيما ردت اسرائيل بقصف موقع عسكري في القنيطرة.

ويشن الطيران الاسرائيلي من وقت لاخر غارات على مواقع بسوريا, طاولت أهدافا سورية أو أخرى لحزب الله اللبناني , و وينفذ الطيران الإسرائيلي تلك الغارات عادة من الأجواء اللبنانية أو من الجولان المحتل.